Банки Британии начали готовиться к возможным санкциям против Китая
Крупные банки Великобритании начали подготовку к возможному введению западных санкций против Китая и предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на такой случай.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по санкциям в банковской и финансовой ассоциации UK Finance Нила Уилли.
UK Finance в течение нескольких месяцев раз в две недели организовывала встречи крупных британских и зарубежных банков для составления проекта, рассказал Уилли. Он утверждает, что документ включает обмен уроками, извлеченными из введения западных санкций, в том числе против России, и обсуждение последствий, которые могут повлечь любые ограничения в отношении Китая.
По словам семи источников Reuters в финансовой отрасли, после того как многие компании оказались сбиты с толку скоростью введения санкций против России и их масштабом, банки решили разработать планы на случай эскалации геополитической напряженности между Западом и Китаем.
Три высокопоставленных лондонских банкира, которые решили остаться анонимными, сообщили агентству, что банки обсуждали возможность введения в будущем более жестких западных санкций в отношении Китая.
На такие шаги крупные банки пошли на фоне роста напряженности между Западом и Китаем из-за статуса Тайваня, который Пекин считает китайской территорией.
Президент США Джо Байден в июле подписал указ о выделении Тайваню пакета военной помощи на $345 млн.
В ответ Пекин призвал Вашингтон соблюдать «принцип одного Китая» и немедленно прекратить продажу оружия Тайбэю, как и «любую форму военного сговора между США и Тайванем», и выполнять обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».
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