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Война санкций ,  
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Банки Британии начали готовиться к возможным санкциям против Китая

Reuters: банки Британии начали готовиться к возможным санкциям против Китая
Сюжет
Война санкций
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Крупные банки Великобритании начали подготовку к возможному введению западных санкций против Китая и предоставили британскому и американскому правительствам проект действий на такой случай.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по санкциям в банковской и финансовой ассоциации UK Finance Нила Уилли.

UK Finance в течение нескольких месяцев раз в две недели организовывала встречи крупных британских и зарубежных банков для составления проекта, рассказал Уилли. Он утверждает, что документ включает обмен уроками, извлеченными из введения западных санкций, в том числе против России, и обсуждение последствий, которые могут повлечь любые ограничения в отношении Китая.

По словам семи источников Reuters в финансовой отрасли, после того как многие компании оказались сбиты с толку скоростью введения санкций против России и их масштабом, банки решили разработать планы на случай эскалации геополитической напряженности между Западом и Китаем.

Три высокопоставленных лондонских банкира, которые решили остаться анонимными, сообщили агентству, что банки обсуждали возможность введения в будущем более жестких западных санкций в отношении Китая.

На такие шаги крупные банки пошли на фоне роста напряженности между Западом и Китаем из-за статуса Тайваня, который Пекин считает китайской территорией.

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