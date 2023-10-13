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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль сообщил об ударах по 12 многоэтажкам в секторе Газа

ЦАХАЛ: за ночь армия нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ночь на 13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 750 военным объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели, в которых укрываются боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.

«Десятки истребителей нанесли удары по многочисленным военным объектам ХАМАС в секторе Газа, включая 12 военных объектов ХАМАС в многоэтажных зданиях, используемых ХАМАС в террористических целях», — уточнили в ЦАХАЛ.

В частности, армия ударила по военным базам и резиденциям высокопоставленных боевиков, которые ХАМАС использует в качестве военных командных центров, и складам для хранения оружия, утверждает израильская сторона.

11 октября ЦАХАЛ нанесла удар по Исламскому университету в секторе Газа. По данным израильских военных, он использовался для тренировок членов ХАМАС и производства оружия. Там же, по их словам, организация проводила «университетские конференции для сбора средств на терроризм».

В результате ударов Израиля по сектору Газа, по данным палестинской стороны к 12 октября, погибли более 1,35 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. По данным ЦАХАЛ, в результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, свыше 3,2 тыс. пострадали. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.

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Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа
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