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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 1,3 тыс. человек

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа превысило 1,3 тыс. человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1350 человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Об этом заявил Минздрав Палестины.

Утром в ведомстве сообщили о более чем 1,2 тыс. погибших и свыше 5,7 тыс. пострадавших.

По последним данным ЦАХАЛ, в результате атак палестинского движения ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.

Отряды ХАМАС утром 7 октября вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. По словам представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса, во время нападения боевики обезглавливали детей.

Израильская армия в ответ начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление. Он также приказал осуществить полную блокаду сектора. Из Израиля туда не будут поступать вода, электричество и топливо до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников.

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Израиль ХАМАС сектор Газа погибшие
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