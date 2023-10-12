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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области дроне

Глава Белгородской области Гладков: ПВО сбила беспилотник в Яковлевском округе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Яковлевском городском округе система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

В ночь с 11 на 12 октября Белгородская область вновь подверглась атаке беспилотника. Система ПВО сбила дрон на подлете к Белгороду, после чего произошел пожар в частном жилом доме.

Сначала губернатор Гладков рассказал о двух погибших — мужчине и женщине, позднее он уточнил, что также погиб ребенок, тело которого нашли под завалами. Кроме того, глава региона сообщил о двух пострадавших — мужчине и женщине. Мужчина находится в коме, состояние женщины врачи оценили как тяжелое.

Позже главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что после атаки дрона в Белгороде впал в кому продюсер Sputnik Афганистан Хайбар Акифи, его малолетняя дочь и родители его жены погибли.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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