В Белгороде после падения беспилотника погиб ребенок

Число погибших после падения беспилотника в Белгороде увечилось до трех, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погиб ребенок, который находился под завалами.

«В результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное — три человека погибли, один из них — маленький ребенок», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Еще два человека находятсяся в реанимации. По словам Гладкова, они «в крайне тяжелом состоянии».

Губернатор объявил, что в городе изменят график проведения нескольких мероприятий. «Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время. Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших», — написал он.

В ночь с 11 на 12 октября Минобороны и Гладков сообщили о сбитом беспилотнике в Белгородской области. Губернатор написал, что в Белгороде после падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела двух человек. Гладков допускал, что под завалами может находиться еще ребенок.

Губернатор также рассказывал о состоянии двух пострадавших: мужчины и женщины. По его словам, мужчина находится в коме — у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.