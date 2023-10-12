Директора люкс-отеля в Шотландии уволили после жалоб украинцев
Директора люксового отеля в Шотландии Strathspey уволили после того, как размещенные там украинские беженцы и члены съемочной группы пожаловались на «ужасающие» условия, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на решение суда по иску уволенного.
Украинские беженцы поселились в этом отеле в августе 2022 года, и, прожив там какое-то время, стали жаловаться, что отель «кишел паразитами» и подавал на ужин только «наггетсы и картошка-фри», отмечает издание. Поселившаяся в Strathspey в том же году съемочная группа пожаловалась, что полотенца и постельное белье не меняли в 85 номерах, которые они сняли на пять дней.
Руководство отеля сочло «вопиющими» недостатки в Strathspey и связанный с ними репутационный ущерб, в связи с чем уволило Миллера.
Покинувший должность Иэн Миллер управлял в общей сложности четырьмя отелями, двумя курортами и конференц-центром, его зарплата составляла £120 тыс. в год.
Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на начало октября, всего в мире насчитывается около 6,2 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн человек. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии.
В начале сентября украинский негосударственный Центр экономической стратегии (ЦЭС) представил результаты исследования, которое показало, что на конец июня за рубежом находились 5,6–6,7 млн украинцев. Из них планируют вернуться 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.
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