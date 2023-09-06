branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
СК установил личность организатора атак БПЛА на аэродромы России из ВСУ Политика, 05:39
Власти Украины предложили поднять цены на алкоголь Общество, 05:18
Специалисты узнали, представители каких профессий легко просят повышение Общество, 05:00
Опрос выявил планы 1-3 млн украинских беженцев не возвращаться домой Общество, 04:57
Власти Приморья оценили ущерб от тайфуна в 10 млрд рублей Общество, 04:46
ФСБ обвинила ростовчанина в госизмене за передачу данных Украине Политика, 04:16
На Камчатке подняли вертолет для поиска двух пожилых туристов Общество, 04:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Балицкий заявил об отходе армии из Работино Политика, 03:54
Власти Великобритании объявят ЧВК «Вагнер» террористической организацией Политика, 03:38
Reuters узнал о планах Shell и Тринидада экспортировать газ из Венесуэлы Бизнес, 03:35
В портовых городах Украины на Дунае прогремели взрывы Политика, 02:30
Зеленский уволил главу Донецкой области Политика, 02:25
Данилов заявил, что третья мировая уже началась Политика, 02:04
Небензя выступил против новых «западных единодушных членов» Совбеза ООН Политика, 01:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Опрос выявил планы 1-3 млн украинских беженцев не возвращаться домой

Bloomberg: от 1,3 до 3,3 млн украинских беженцев могут не вернуться домой
Сюжет
Военная операция на Украине
Исследование украинского центра показало, что за границей находятся 5,6-6,7 млн украинцев, 1,3-3,3 млн из них могут не вернуться на родину. Население страны на начало 2022 года составляло свыше 37 млн человек
Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press

От 1,3 млн до 3,3 млн украинских беженцев могут не вернуться назад на Украину, следует из результатов исследования украинского негосударственного Центра экономической стратегии (ЦЭС). На него обратило внимание агентство Bloomberg.

Согласно результатам исследования, за рубежом находятся на конец июня этого года находятся 5,6-6,7 млн украинцев. Из них планируют возвращение 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.

«Это изменение является результатом [продолжительных боевых действий] и продолжающейся адаптации беженцев к жизни за границей. Невозвращение украинцев существенно повлияет на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно», — сказано в исследовании.

Исследование проводилось на основе данных двух социологических опросов украинского агентства Info Sapiens в ноябре-декабре 2022 года и апреле-мае 2023 года по заказу ЦЭС.

Аналитики отметили, что по сравнению с предварительной версией отчета (там были данные на конец 2022 года), выросло как общее число беженцев (на 300-500 тыс.), так и число тех, кто не собирается возвращаться на Украину (на 400-600 тыс.).

ЦЭС отмечает, что большинство беженцев составляют женщины в возрасте 35-49 лет (18%), также среди беженцев много детей. Некоторые украинцы (6,8%) считают, что для их детей перспективы за границей лучше.

Среди тех, кто меньше склонен к возвращению, — студенты зарубежных вузов и те, кто активно ищут работу за границей.

Читайте на РБК Pro
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

В июне Украинский институт будущего подсчитал, что население страны после начала спецоперации сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек. 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец августа, всего в мире насчитывается более 6 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Беженцы с Украины
Материалы по теме
В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
Политика
США продлили особый статус для украинских беженцев
Политика
Почти половина украинских беженцев заявили о желании остаться в Германии
Политика