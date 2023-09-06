Опрос выявил планы 1-3 млн украинских беженцев не возвращаться домой

Bloomberg: от 1,3 до 3,3 млн украинских беженцев могут не вернуться домой

Исследование украинского центра показало, что за границей находятся 5,6-6,7 млн украинцев, 1,3-3,3 млн из них могут не вернуться на родину. Население страны на начало 2022 года составляло свыше 37 млн человек

Фото: Michael Matthey / dpa / Global Look Press

От 1,3 млн до 3,3 млн украинских беженцев могут не вернуться назад на Украину, следует из результатов исследования украинского негосударственного Центра экономической стратегии (ЦЭС). На него обратило внимание агентство Bloomberg.

Согласно результатам исследования, за рубежом находятся на конец июня этого года находятся 5,6-6,7 млн украинцев. Из них планируют возвращение 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.

«Это изменение является результатом [продолжительных боевых действий] и продолжающейся адаптации беженцев к жизни за границей. Невозвращение украинцев существенно повлияет на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно», — сказано в исследовании.

Исследование проводилось на основе данных двух социологических опросов украинского агентства Info Sapiens в ноябре-декабре 2022 года и апреле-мае 2023 года по заказу ЦЭС.

Аналитики отметили, что по сравнению с предварительной версией отчета (там были данные на конец 2022 года), выросло как общее число беженцев (на 300-500 тыс.), так и число тех, кто не собирается возвращаться на Украину (на 400-600 тыс.).

ЦЭС отмечает, что большинство беженцев составляют женщины в возрасте 35-49 лет (18%), также среди беженцев много детей. Некоторые украинцы (6,8%) считают, что для их детей перспективы за границей лучше.

Среди тех, кто меньше склонен к возвращению, — студенты зарубежных вузов и те, кто активно ищут работу за границей.

В июне Украинский институт будущего подсчитал, что население страны после начала спецоперации сократилось с 37,6 млн до 29 млн человек. 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.



Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец августа, всего в мире насчитывается более 6 млн украинских беженцев, из них в Европе — 5,8 млн.