В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он.

Воздушную тревогу в городе периодически объявляют с конца сентября. В последний раз Развожаев сообщал о ней накануне. Сигналы тревоги звучали в течение получаса, затем ее отменили.

6 октября тревогу объявляли в городе два раза за день, движение через Крымский мост временно перекрыли. Развожаев позднее сказал, что в Севастополе ПВО отразила атаку «воздушных целей со стороны моря». В ночь на 7 октября Минобороны сообщило, что ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник в 10 км от юго-западного побережья Крыма.