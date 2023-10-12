Богомаз сообщил об обстреле двух брянских сел

Богомаз: под обстрел попали брянские села Азаровка и Демьянки, пострадавших нет

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В Стародубском муниципальном округе Брянской области под обстрел попали села Азаровка и Демьянки, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела села Азаровка имеются частичные повреждения производственных помещений сельхозпредприятия, погибло несколько животных стада», — написал губернатор. В Демьянках повреждения получил один жилой дом, уточнил он.

Села Азаровка и Демьянки расположены на границе с Украиной. Населенные пункты примыкают друг к другу, расстояние между ними — около 300 м. Азаровка находится южнее и ближе к российско-украинской границе. Между этим селом и Черниговской областью Украины порядка 1,7 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Накануне Богомаз писал в телеграм-канале, что в результате обстрела поселка Суземка в одноименном районе области сгорели два гаража и жилой дом. При втором обстреле населенного пункта за день пострадали четыре человека.