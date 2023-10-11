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Военная операция на Украине ,  
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Четыре человека пострадали при обстреле поселка в Брянской области

Богомаз: четыре человека ранены при обстреле поселка Суземка Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ второй раз за день обстреляли село Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате обстрела пострадали четыре человека, им оказали медицинскую помощь, написал глава региона. «По предварительной информации, повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство», — добавил Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, продолжается обследование территории.

Суземка находится на юге Брянской области, он граничит с Сумской областью Украины. По данным на 2021 год, население поселка составляет 8,6 тыс. человек.

Днем 11 октября при обстреле поселка Суземка сгорели два гаража и один жилой дом, в результате атаки никто не пострадал.

За прошедшие сутки в регионе сбили три беспилотника: два дрона над Суражским районом, еще один на подлете к Брянску. Данных о пострадавших и разрушениях не было. Вечером 10 октября беспилотник атаковал исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся украинские пленные.

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Александр Богомаз пострадавшие Брянская область ВСУ обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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