Богомаз: после обстрела ВСУ в селе Суземка сгорели два гаража и один жилой дом

В Брянской области в результате обстрела сгорели жилой дом и два гаража

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Два гаража и один жилой дом сгорели в результате обстрела Брянской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки», — добавил Богомаз. Пострадавших нет.

Поселок Суземка находится на юге Брянской области, он граничит с Сумской областью Украины. В поселке находится одноименная пограничная станция Московской железной дороги.

11 октября силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску. Разрушений не было, на место происшествия выехали сотрудники оперативных и экстренных служб. Это был третий дрон, сбитый над Брянской областью за день.

Утром средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа над Суражским районом.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов.