СЦКК: два человека погибли в Донецке в результате обстрела больницы

В Донецке два человека погибли при ударе по больнице

Фото: Никита Попов / РБК

Два человека погибли в Донецке в результате обстрела больницы со стороны Украины, сообщил Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в Донецкой народной республике.

«Погибла сотрудник медицинского учреждения — женщина 1969 года рождения — и мужчина 1956 года рождения, ранения получила женщина 1956 года рождения», — говорится в сообщении центра.

СЦКК уточнил, что Вооруженные силы Украины обстреляли городскую больницу № 25, где и погибли два человека, а также уничтожили путепровод по трассе Ясиноватая — Горловка в ДНР.

Донецк регулярно попадает под обстрелы. 14 сентября пассажиры автобуса в Донецке пострадали при обстреле со стороны Украины. Ранения получили женщина и мужчина.

18 сентября у здания главы администрации ДНР произошли взрывы — один из снарядов попал в кровлю. Глава ДНР Денис Пушилин тогда рассказал, что под обстрел попал центр Донецка. Взрывы повредили объекты гражданской инфраструктуры, но погибших и раненых тогда не было.