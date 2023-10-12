Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд

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Житель Калифорнии выиграл $1,765 млрд в лотерею Powerball, говорится в сообщении на сайте лотереи. Это второй по величине выигрыш в лотерею в истории Соединенных Штатов.

«Один билет, проданный в Калифорнии, угадал все шесть чисел, выпавших в среду вечером, и выиграл джекпот Powerball на сумму $1,765 млрд. Этот приз считается вторым по величине джекпотом Powerball и когда-либо выигранным призом лотереи США», — говорится в сообщении.

На сайте лотереи также сообщили, что обладателю билета предоставят выбор между аннуитетным призом на сумму примерно $1,765 млрд и единовременной выплатой в размере $774,1 млн.

Если победитель выберет аннуитет, он получит один немедленный платеж, за которым последуют 29 ежегодных платежей, которые будут увеличиваться на 5% каждый год. Обе суммы указаны до вычета налогов.

Рекордный приз в лотереях США был установлен в ноябре 2022 года. Тогда житель Лос-Анджелеса выиграл в лотерее Powerball $2,04 млрд. Билет был продан в сервисном центре Joe's в Альтадене на заправочной станции. Владелец билета стал первым лотерейным миллиардером в штате. Ему также предлагалось выбрать между единовременной выплатой части приза и полной суммой, разбитой ежегодными выплатами.

В том же году купивший билет за $2 американец выиграл в лотерею Mega Millions $1,3 млрд. Выигрышный билет продали в минимаркете на заправке Speedway в пригороде Чикаго. Позднее выяснилось, что победитель единовременно сможет получить только треть от суммы выигрыша. Полную сумму можно получить, только согласившись на ежегодные выплаты в течение 29 лет.