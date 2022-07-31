Выигравший в лотерею $1,3 млрд американец получит только треть суммы

Житель американского штата Иллинойс, который выиграл $1 млрд 337 млн в лотерею Mega Millions, сможет получить только $780,5 млн, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что даже в этом случае после выплаты всех налогов (из расчета на выигрыш в $1,28 млрд) ему достанется только $433,7 млн.

Таким образом, полную сумму выигрыша можно получить, только согласившись на ежегодные выплаты в течение 29 лет.

О победителе Mega Millions стало известно 30 июля. Он угадал все шесть номеров — белые шары под номерами 13, 36, 45, 57 и 67, а также золотой мегашар № 14. Человек, который покупает билет, выбирает номера самостоятельно. Одна попытка стоит $2.

Выигрышный билет, по данным Reuters, продали в минимаркете на заправке Speedway на Ист-Тухи-авеню в городе Дес-Плейнс в пригороде Чикаго.

Это второй по величине выигрыш за 20 лет существования лотереи. В октябре 2018 года жительница Южной Каролины выиграла в Mega Millions $1,5 млрд, рекорд до сих пор не был побит.



Лотерейные билеты Mega Millions (ранее работала под названием Big Game) продаются в США с 1996 года.