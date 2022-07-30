Купивший билет за $2 американец выиграл в лотерею $1,3 млрд

Фото: Tony Gutierrez / AP

Житель американского штата Иллинойс выиграл $1 млрд 337 млн в лотерею Mega Millions, говорится в сообщении на сайте лотереи.

«Счастливый владелец билета из [штата] Иллинойс будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, <...> и он принес выигрыш в размере $1,337 млрд», — сообщили организаторы конкурса.

Победитель угадал все шесть номеров — белые шары под номерами 13, 36, 45, 57 и 67, а также золотой мегашар № 14. Человек, который покупает билет, выбирает номера самостоятельно. Одна попытка стоит $2.

Итоговая сумма выигрыша превысила уровень, рассчитанный на основе фактических продаж билетов, отметили организаторы. Изначально размер джекпота составлял $1,28 млрд. Однако, как отмечает Reuters, он увеличивался в течение дня перед розыгрышем, так как количество желающих поучаствовать в нем также росло.

Выигрышный билет, по данным агентства, продали в минимаркете на заправке Speedway на Ист-Тухи-авеню в городе Дес-Плейнс в пригороде Чикаго. Победитель получит $780,5 млн наличными.

Организаторы пока не знают, кто именно выиграл деньги, однако, как пишет New York Times, в Иллинойсе победители лотерей могут сохранить анонимность и не разглашать адресов и имен.

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Это второй по величине выигрыш за 20 лет существования лотереи. В октябре 2018 года жительница Южной Каролины выиграла в Mega Millions $1,5 млрд, рекорд до сих пор не был побит.

Лотерейные билеты Mega Millions (ранее работала под названием Big Game) продаются в США с 1996 года.