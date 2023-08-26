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Россиянин выиграл в лотерею почти полмиллиарда рублей

Житель Московского региона выиграл в лотерею 492 млн руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Житель Московского региона выиграл в лотерею 492 млн руб., сообщила пресс-служба «Столото».

Оператор лотереи заявил, что победитель приобрел выигрышный билет за 250 руб. В «Столото» добавили, что ожидают победителя лотереи для оформления выигрыша.

Выигрыш неизвестного жителя Московского региона не рекордный для российских лотерей. В 2020-м первым человеком, который выиграл в лотерею 1 млрд руб., стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. В январе 2023-го вторым «лотерейным миллиардером» оказался слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу, и с него нужно заплатить налог. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.

Теги
лотерея «Столото» выигрыш
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