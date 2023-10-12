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Военная операция на Украине ,  
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Против украинской журналистки Панченко завели дело о госизмене

СБУ: украинскую журналистку Панченко заподозрили в госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Диана Панченко
Диана Панченко (Фото: dianapanchenko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о госизмене против журналистки Дианы Панченко, работавшей раньше на телеканалах бывшего народного депутата Виктора Медведчука, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

«СБУ собрала доказательства государственной измены экс-ведущей телеканалов Медведчука, ее уведомили о новом подозрении», — говорится в сообщении службы. В службе уточнили, что ее подозревают по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

По данным СБУ, Панченко выехала в Донецк, который украинские власти считают оккупированным, «чтобы продолжить информационно-подрывную деятельность» против Украины. Журналистку обвинили в манипуляциях во время освещения военных действий на Украине и призывах к украинцам не сопротивляться российской стороне.

«Поскольку Панченко скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для ее привлечения к ответственности», — отметили в СБУ.

До 2021 года Панченко работала на телеканалах NewsOne, ZIK и «112 Украина», принадлежавших народному депутату от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Вещание телеканалов запретили в феврале 2021 года после их внесения в санкционный список СНБО.

15 января журналистка попала в украинский санкционный список, а 24 января ее заподозрили в оправдании действий российских военных. По версии СБУ, Панченко поддержала российскую военную операцию и присоединение новых территорий к России.

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