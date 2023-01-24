СБУ заподозрила в оправдании России снявшую фильм про Донбасс журналистку

Диана Панченко (Фото: dianapanchenko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Служба безопасности Украины сообщила журналистке Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 украинского Уголовного кодекса — об оправдании действий российских военных, сообщается на сайте ведомства. Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По версии СБУ, журналистка поддержала российскую военную операцию и присоединение к России новых территорий. Снятый Панченко в Донбассе документальный фильм служба безопасности сочла оправданием действий России.

СБУ отметила и работу Панченко на «подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене [бывшего народного депутата] Виктора Медведчука». Спецслужба считает, что в эфире журналистка «распространяла антиукраинские нарративы Москвы».

С просьбой провести проверку в отношении Панченко в декабре обратился народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин. В начале января он написал в своем телеграм-канале, что против журналистки возбудили уголовное дело. Панченко в своем YouTube-канале уточняла, что дело было открыто за фильм «Из Киева на Донбасс».

До 2021 года Панченко работала на телеканалах NewsOne, ZIK и «112 Украина», принадлежавших народному депутату от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Вещание телеканалов было запрещено в феврале 2021-го после их внесения в санкционный список СНБО. Козака наряду с Медведчуком обвинили в госизмене. 13 января Верховная рада лишила их мандатов.

В апреле 2022 года страница с данными Панченко появилась в украинской базе «Миротворец», где публикуется информация о тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». 15 января журналистка попала в украинский санкционный список.