Президент Киргизии встретил Путина в своей резиденции. Видео

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Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил российского лидера Владимира Путина в своей резиденции Ала-Арча. Глав государств встречали солдаты почетного караула. Путин также подписал указ о награждении Жапарова орденом Почета.

В Киргизию Путин прилетел на форум глав стран СНГ. У него также запланированы переговоры с Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.