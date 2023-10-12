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Политика ,  
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Президент Киргизии встретил Путина в своей резиденции. Видео

Появились кадры встречи Путина в резиденции президента Киргизии

Президент Киргизии встретил Путина в своей резиденции. Видео
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Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил российского лидера Владимира Путина в своей резиденции Ала-Арча. Глав государств встречали солдаты почетного караула. Путин также подписал указ о награждении Жапарова орденом Почета. 

В Киргизию Путин прилетел на форум глав стран СНГ. У него также запланированы переговоры с Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Теги
Киргизия Россия Владимир Путин Садыр Жапаров
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