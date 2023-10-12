Кадры прилета Путина в Киргизию

Video

Президент России Владимир Путин приехал с первым зарубежным визитом в 2023 году. Он приехал в Киргизию на саммит глав государств СНГ. Также он должен встретиться с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В программе визита также участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.