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Кадры прилета Путина в Киргизию
Появились кадры приезда Путина в Киргизию
Президент России Владимир Путин приехал с первым зарубежным визитом в 2023 году. Он приехал в Киргизию на саммит глав государств СНГ. Также он должен встретиться с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В программе визита также участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.
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