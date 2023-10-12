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Политика ,  
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Путин подписал указ о награждении президента Киргизии орденом Почета

Путин наградил Жапарова орденом Почета за вклад в укрепление партнерства стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении своего коллеги из Киргизии Садыра Жапарова орденом Почета. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве наградить орденом Почета Жапарова Садыра Нургожоевича — президента Киргизской Республики», — говорится в указе.

В Бишкеке с 13 октября под председательством Жапарова пройдет саммит СНГ. Владимир Путин прибыл в страну сегодня утром, с Жапаровым у него запланированы отдельные двусторонние переговоры. Президенты обсудят международные отношения и военно-техническое сотрудничество, а также поучаствуют в мероприятиях к двадцатилетию российской авиабазы в Канте.

В рамках визита у Путина запланированы встречи и с другими лидерами стран СНГ.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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