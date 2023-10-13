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Посольство заявило, что из-за мер Латвии страдают добросовестные жители

Посольство России: от действий Латвии страдают добросовестные жители страны
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Латвийская миграционная служба предписала покинуть территорию республики более чем 3 тыс. гражданам России до 30 ноября. Большая часть попавших под действие этой меры являются коренными добросовестными жителями республики, сообщили РБК в посольстве России в Латвии.

«Большая часть попавших под действие этой меры являются коренными жителями республики, зачастую преклонного возраста, которые всю свою сознательную жизнь добросовестно и беззаветно трудились на ее благо, содействовали ее социально-экономическому развитию. Нельзя исключать, что число наших соотечественников, фактически объявленных властями Латвии вне закона, в дальнейшем может возрасти», — сообщили в посольстве.

В посольстве отметили, что ежедневно получают обращения от соотечественников, «как пострадавших в результате реализации этой русофобской инициативы, так и просто от сочувствующих граждан». По словам, представителей посольства, кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры Литвы к участию в российской программе по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. За 9 месяцев 2023 года число обращений увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Под действие «дискриминационной нормы» попало порядка
25 тыс. россиян, которые в прошлом имели статус «неграждан» Латвии,
а впоследствии приобрели гражданство России, добавили в посольстве. Для переоформления постоянного ВНЖ (вида на жительство) их обязали в сжатые сроки пройти ряд процедур — заполнить анкеты «провокационного содержания», а лицам до 75 лет (17 тыс. человек) — подтвердить владение латышским языком на уровне «A2». «Словом, речь идёт об исключительно добропорядочных гражданах, которые принесли немало пользы этой прибалтийской стране и уж точно не заслужили на склоне лет столь пренебрежительного к себе отношения», — заявили дипломаты.

Там указали, что «в беседах в МИД Латвии неизменно поднимаем тему недопустимости ущемления и сведения счетов с россиянами».

Ранее Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть страну 5 октября. Она предписала россиянам пройти языковой экзамен для получения ВНЖ, но разрешила остаться на два года для подготовки, если мигрант попытался пройти проверку.

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На проверку знания латышского языка записались 13,1 тыс. человек, пришли 11,3 тыс. С первого раза его сдали 39%, на пересдачу пообещали прийти более 6,5 тыс. Всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек.

Латвия также закрыла въезд для машин с российскими номерами 12 сентября. Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля.

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посольство России граждане России Латвия депортация
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