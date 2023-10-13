Посольство заявило, что из-за мер Латвии страдают добросовестные жители

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Латвийская миграционная служба предписала покинуть территорию республики более чем 3 тыс. гражданам России до 30 ноября. Большая часть попавших под действие этой меры являются коренными добросовестными жителями республики, сообщили РБК в посольстве России в Латвии.

«Большая часть попавших под действие этой меры являются коренными жителями республики, зачастую преклонного возраста, которые всю свою сознательную жизнь добросовестно и беззаветно трудились на ее благо, содействовали ее социально-экономическому развитию. Нельзя исключать, что число наших соотечественников, фактически объявленных властями Латвии вне закона, в дальнейшем может возрасти», — сообщили в посольстве.

В посольстве отметили, что ежедневно получают обращения от соотечественников, «как пострадавших в результате реализации этой русофобской инициативы, так и просто от сочувствующих граждан». По словам, представителей посольства, кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры Литвы к участию в российской программе по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. За 9 месяцев 2023 года число обращений увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Под действие «дискриминационной нормы» попало порядка

25 тыс. россиян, которые в прошлом имели статус «неграждан» Латвии,

а впоследствии приобрели гражданство России, добавили в посольстве. Для переоформления постоянного ВНЖ (вида на жительство) их обязали в сжатые сроки пройти ряд процедур — заполнить анкеты «провокационного содержания», а лицам до 75 лет (17 тыс. человек) — подтвердить владение латышским языком на уровне «A2». «Словом, речь идёт об исключительно добропорядочных гражданах, которые принесли немало пользы этой прибалтийской стране и уж точно не заслужили на склоне лет столь пренебрежительного к себе отношения», — заявили дипломаты.

Там указали, что «в беседах в МИД Латвии неизменно поднимаем тему недопустимости ущемления и сведения счетов с россиянами».

Ранее Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть страну 5 октября. Она предписала россиянам пройти языковой экзамен для получения ВНЖ, но разрешила остаться на два года для подготовки, если мигрант попытался пройти проверку.

На проверку знания латышского языка записались 13,1 тыс. человек, пришли 11,3 тыс. С первого раза его сдали 39%, на пересдачу пообещали прийти более 6,5 тыс. Всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек.

Латвия также закрыла въезд для машин с российскими номерами 12 сентября. Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля.