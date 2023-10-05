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Латвия предупредила 3,2 тыс. россиян о необходимости покинуть страну

Латвия попросила 3,2 тыс. россиян покинуть страну из-за истечения документов
Латвия предписала россиянам пройти языковой экзамен для получения ВНЖ, но разрешила остаться на два года для подготовки, если мигрант попытался пройти проверку. Свыше 3,2 тыс. не стали проходить экзамен, им прислали предупреждения
Фото: Bargais / Shutterstock
Фото: Bargais / Shutterstock

Латвийское управление по делам гражданства и миграции направило предупреждения 3255 россиянам об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ), если они не запросили повторную сдачу экзамена по языку или статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом сообщила глава ведомства Майра Розе, пишет LSM.

Среди тех, кто не попытался продлить ВНЖ, около 200 человек не указали место жительства, в связи с чем ведомство не нашло возможности с ними связаться, нескольким людям не направили уведомления, так как те пребывают за пределами Латвии.

Миграционное ведомство Латвии сообщало в начале осени о более 3,5 тыс. человек, которые не запросили статус постоянного жителя ЕС или не подали заявку на повторный экзамен по государственному языку. По закону срок постоянного вида на жительства истек 2 сентября, таким образом, получившие уведомление должны будут покинуть республику в течение двух месяцев — до 30 ноября.

В декабре ведомство пообещало проверить, выехали ли эти люди за границу. Если нет, им предпишут покинуть Латвию. МВД Латвии обещало дать возможность уехать «без спешки», за три месяца.

Прошлой осенью в Латвии вступили в силу поправки к порядку продления вида на жительство для россиян и белорусов. Чтобы его получить, следовало к 1 сентября 2023-го предоставить справку о владении национальным языком на соответствующем уровне.

Впоследствии требования несколько раз смягчали: попытавшимся в случае провала экзамена пересдать его в течение двух месяцев продлили ВНЖ до конца года. Если человек вообще не сдавал экзамен, можно получить временный вид на жительство и попытаться сдать экзамен позже. Осенью были приняты поправки, согласно которым проживающие в Латвии россияне получили отсрочку на два года для прохождения экзамена и оформления новых ВНЖ при условии, если они пытались пройти экзамен и провалили его либо не пришли по уважительной причине.

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На проверку знания латышского языка записались 13,1 тыс. человек, пришли 11,3 тыс. С первого раза его сдали 39%, на пересдачу пообещали прийти более 6,5 тыс. Всего сдать тест для продления ВНЖ должны 25 тыс. человек.

В августе в латвийском сейме прогнозировали, что уведомления о необходимости покинуть страну получат почти вдвое больше человек — от 5 тыс. до 6 тыс. (против 3255).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия мигранты россияне
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