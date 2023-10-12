Белгородский губернатор сообщил о пожаре после падения обломков дрона

Гладков сообщил о пожаре после падения обломков дрона в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области около 23:50 мск, сообщили в Минобороны.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник сбили в Белгородском районе на подлете к городу. «В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина», — написал Гладков. Их доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Губернатор также сообщил, что еще два человека могут находиться под завалами.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных.

11 октября Гладков сообщал, что регион атаковали три раза. Днем силы ПВО сбили беспилотник в районе села Новопетровка. При падении дрон взорвался, повредив один частный дом. Позднее под обстрел попала окраина села Графовка. В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители четырех сел. Данных о пострадавших не было.

Помимо этого, под обстрел попало село Дроновка. «Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — сообщал Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет.