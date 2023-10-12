 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о пожаре после падения обломков дрона

Гладков сообщил о пожаре после падения обломков дрона в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области около 23:50 мск, сообщили в Минобороны.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник сбили в Белгородском районе на подлете к городу. «В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина», — написал Гладков. Их доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Губернатор также сообщил, что еще два человека могут находиться под завалами.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных.

11 октября Гладков сообщал, что регион атаковали три раза. Днем силы ПВО сбили беспилотник в районе села Новопетровка. При падении дрон взорвался, повредив один частный дом. Позднее под обстрел попала окраина села Графовка. В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители четырех сел. Данных о пострадавших не было.

Помимо этого, под обстрел попало село Дроновка. «Один из снарядов попал в нежилой дом, в результате чего он загорелся. Также повреждена линия газоснабжения», — сообщал Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет.

Читайте на РБК Pro
Продовольственный кризис не состоялся. Но цены вырастут из-за Эль-Ниньо
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Белгородская область Минобороны беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об артобстреле центра Шебекино и окрестностей
Политика
Гладков сообщил об обстреле центрального рынка в Шебекино
Политика
Гладков сообщил об обстреле Шебекино минометными и танковыми снарядами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Белгородский губернатор сообщил о пожаре после падения обломков дрона Политика, 00:51
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 00:49
Сопредседателю «Мемориала» назначили штраф за статью о России и Украине Политика, 00:44
Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства Политика, 00:30
Экономисты оценили влияние нового указа Путина на курс рубля Экономика, 00:06
Французский производитель розеток и выключателей продал заводы в России Бизнес, 00:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации Общество, 00:01
Кто из россиян претендует на получение самых престижных наград НХЛ Спорт, 00:00
«Тинькофф» ответил на сообщения о ребрендинге Бизнес, 11 окт, 23:58
Фьючерсы на курс доллара в декабре упали до ₽97,5 после указа Путина Инвестиции, 11 окт, 23:25
Синод РПЦ назначил в Иерусалим высланного из Болгарии священника Общество, 11 окт, 23:17
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 11 окт, 23:15
Habertürk узнала о переговорах Турции с ХАМАС по заложникам Политика, 11 окт, 23:07