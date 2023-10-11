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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела в Белгородской области без света остались несколько сел

Гладков: ВСУ обстреляли село Графовка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли окраину села Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попали четыре населенных пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — сообщил Гладков.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных.

В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов, сообщил Гладков.

Накануне ВСУ обстреляли село Поповка Белгородской области. В результате обстрела погибли два мирных жителя — муж и жена.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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