После обстрела в Белгородской области без света остались несколько сел

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ВСУ обстреляли окраину села Графовка Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под частичное отключение света попали четыре населенных пункта: Графовка, Демидовка, Прилесье и Репяховка.

«Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — сообщил Гладков.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных.

В начале октября произошел самый крупный обстрел региона. Тогда за сутки прогремело более 70 взрывов, сообщил Гладков.

Накануне ВСУ обстреляли село Поповка Белгородской области. В результате обстрела погибли два мирных жителя — муж и жена.