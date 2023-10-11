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Политика ,  
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Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай

Анатолий Чубайс вернулся в Израиль из Дубая
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после поездки в Дубай, об этом он сообщил ТАСС.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — рассказал Чубайс агентству.

9 октября в соцсетях появилась фотография, на которой мужчина, похожий на Чубайса, стоит в аэропорту Тель-Авива. На изображении рядом с ним была женщина, похожая на супругу экс-главы «Роснано» Авдотью Смирнову.

23 марта 2022 года Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России Владимира Путина по вопросам устойчивого развития и вместе с женой покинул страну. Вначале, по данным источников РБК, он уехал в Турцию, однако один из собеседников уточнил, что Чубайс собирался вернуться. Два дня спустя Путин подписал указ об увольнении Чубайса с должности, после чего тот покинул совет директоров АФК «Система» и пост главы Ассоциации возобновляемой энергетики.

После отъезда из России экс-глава «Роснано» приезжал в Израиль, Турцию и Италию.

В сентябре 2023 года Путин заявил, что Чубайс «удрал» из России и «зачем-то прячется» за границей. По его мнению, это может быть связано с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Чубайс не стал комментировать эти слова.

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Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»

16 июня 1955 года
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