Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили два дрона

Богомаз сообщил о перехвате двух дронов над Брянской областью

Российские силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор.

Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области, на северо-западе он граничит с Белоруссией. До границы района с Черниговской областью Украины примерно 60 км.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала спецоперации на Украине. В прошлый раз Богомаз писал об атаке беспилотника на Брянскую область 5 октября. Тогда силы ПВО сбили дрон самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений не было.

Накануне российское Минобороны сообщило, что над территорией региона перехватили еще один дрон самолетного типа. Где конкретно это произошло, в ведомстве не уточнили.