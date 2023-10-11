Богомаз сообщил о перехвате двух дронов над Брянской областью
Российские силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор.
Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области, на северо-западе он граничит с Белоруссией. До границы района с Черниговской областью Украины примерно 60 км.
Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала спецоперации на Украине. В прошлый раз Богомаз писал об атаке беспилотника на Брянскую область 5 октября. Тогда силы ПВО сбили дрон самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений не было.
Накануне российское Минобороны сообщило, что над территорией региона перехватили еще один дрон самолетного типа. Где конкретно это произошло, в ведомстве не уточнили.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%