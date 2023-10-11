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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о перехвате двух дронов над Брянской областью

Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили два дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, уточнил губернатор.

Суражский район расположен в северо-западной части Брянской области, на северо-западе он граничит с Белоруссией. До границы района с Черниговской областью Украины примерно 60 км.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов с начала спецоперации на Украине. В прошлый раз Богомаз писал об атаке беспилотника на Брянскую область 5 октября. Тогда силы ПВО сбили дрон самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, пострадавших и разрушений не было.

Накануне российское Минобороны сообщило, что над территорией региона перехватили еще один дрон самолетного типа. Где конкретно это произошло, в ведомстве не уточнили.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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