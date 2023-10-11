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Война санкций ,  
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Путин заявил о проблемах Европы из-за надежды, что Россия рухнет

Путин: Европа создала себе проблемы из-за надежды, что Россия рухнет
Сюжет
Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Европа создала себе проблемы, надеясь, что Россия рухнет, но «всем понятно», что она не рухнет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Зачем создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, это уже всем понятно. И им все понятно», — сказал Путин. Он добавил, что власти западных стран «забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруют, уже без всякого анализа происходящих событий».

Президент удивился, почему европейские политики, пообещавшие «жевать траву», публично отказавшись от российского газа, в итоге не хотят этим заниматься. «Будем траву жевать, но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам», — добавил Путин.

18 сентября Путин заявил, что российская экономика восстановилась после европейских санкций. По его словам, Россия выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» со стороны недружественны стран.

14 марта Путин сказал, что Запад надеялся, что экономика России «рухнет через две-три недели или через месяц» после начала военной операции на Украине. Но «фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал», подчеркнул тогда президент.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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