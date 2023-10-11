В Москве восстановили работу ветки метро после столкновения поездов

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Движение на Люблинско-Дмитровской ветке метро в Москве полностью восстановлено, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — отметил мэр.

Днем 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. Следовавший из депо состав без пассажиров въехал в стоящий на станции поезд.

Причиной аварии стала ошибка машиниста поезда, ехавшего без пассажиров, поскольку он отключил автоматическую систему регулирования скорости.

Как уточнил Собянин, пострадали пять человек, их госпитализировали. Машинист поезда получил травму средней тяжести, у остальных пострадавших небольшие повреждения, добавил мэр.

В связи с аварией движение между станциями «Люблино» и «Дубровка» остановили, его не было почти пять часов. Станции «Печатники», «Волжскую» и «Кожуховскую» закрыли. На маршрут между ними власти Москвы направили компенсационные автобусы.

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