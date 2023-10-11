 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве восстановили работу ветки метро после столкновения поездов

Собянин: работу Люблинско-Дмитровской ветки метро полностью восстановили
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Движение на Люблинско-Дмитровской ветке метро в Москве полностью восстановлено, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку», — отметил мэр.

Днем 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. Следовавший из депо состав без пассажиров въехал в стоящий на станции поезд.

Причиной аварии стала ошибка машиниста поезда, ехавшего без пассажиров, поскольку он отключил автоматическую систему регулирования скорости.

Как уточнил Собянин, пострадали пять человек, их госпитализировали. Машинист поезда получил травму средней тяжести, у остальных пострадавших небольшие повреждения, добавил мэр.

В связи с аварией движение между станциями «Люблино» и «Дубровка» остановили, его не было почти пять часов. Станции «Печатники», «Волжскую» и «Кожуховскую» закрыли. На маршрут между ними власти Москвы направили компенсационные автобусы.

Читайте на РБК Pro
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Почему новый иск к Amazon может стать серьезной проблемой для компании

В Москве восстановили работу ветки метро после столкновения поездов
Video

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Москва Сергей Собянин метрополитен
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
Ликсутов заявил о рекордном числе поездок на метро и МЦК по картам банков
Общество
На Бирюлевской линии метро построят станции двух типов
Экономика
Ликсутов сообщил о росте доли новых составов в метро в шесть раз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Золотые облигации: как драгметалл прирастет купонами Новая экономика, 17:34
Москва выделит на жилье, горсреду и транспортную инфраструктуру ₽6,2 трлн Недвижимость, 17:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:17
Путин заявил о проблемах Европы из-за надежды, что Россия рухнет Политика, 17:10
Москва планирует выделить на реновацию более ₽1 трлн в 2024-2026 годах Недвижимость, 17:10
Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа Политика, 17:05
«Новые люди» предложили запретить законом цирки с животными Политика, 17:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин обсудит миротворцев в Нагорном Карабахе с Алиевым Политика, 17:01
Путин призвал превентивно реагировать на кризисы с бензином и дизелем Экономика, 17:00
Акции Louis Vuitton Moët Hennessy рухнули до минимума с декабря 2022 года Инвестиции, 16:56
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 16:54
TMZ узнал о планах Мейвезера отправить помощь Израилю на личном самолете Спорт, 16:52
Посол Израиля о будущем сектора Газа и России-посреднике. Видео Политика, 16:49
Нурмагомедов выразил уверенность в победе Махачева над Волкановски Спорт, 16:39