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Собянин назвал сроки восстановления движения на салатовой ветке метро

Собянин: движение на салатовой ветке метро восстановят через несколько часов

Собянин назвал сроки восстановления движения на салатовой ветке метро
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Движение по салатовой ветке метро Москвы будет восстановлено в ближайшие часы. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Движение было остановлено от станции «Люблино» до станции «Дубровка» из-за столкновения двух поездов.

Сейчас в метро идут «ремонтно-восстановительные работы», сообщил Собянин. По его словам, «всем будет оказана необходимая помощь и поддержка».

Станции метро «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты. Для пассажиров запустили компенсационный маршрут автобуса КМ. Он следует от станции «Дубровка» до станции «Люблино», сообщил департамент транспорта Москвы. Автобусы будут останавливаться у пяти станций метро:

  • «Дубровка»,
  • «Кожуховская»,
  • «Печатники»,
  • «Волжская»,
  • «Люблино».

Власти также предложили москвичам пользоваться Большой кольцевой линией метро, МЦК и МЦД D2.

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Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись утром 11 октября. В поезд, который стоял на станции с пассажирами, врезался пустой состав, который выезжал из депо. В результате пострадал машинист второго поезда — его зажало в кабине.

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Метро Москва Сергей Собянин Дептранс
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