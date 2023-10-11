Собянин назвал сроки восстановления движения на салатовой ветке метро
Движение по салатовой ветке метро Москвы будет восстановлено в ближайшие часы. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Движение было остановлено от станции «Люблино» до станции «Дубровка» из-за столкновения двух поездов.
Сейчас в метро идут «ремонтно-восстановительные работы», сообщил Собянин. По его словам, «всем будет оказана необходимая помощь и поддержка».
Станции метро «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» временно закрыты. Для пассажиров запустили компенсационный маршрут автобуса КМ. Он следует от станции «Дубровка» до станции «Люблино», сообщил департамент транспорта Москвы. Автобусы будут останавливаться у пяти станций метро:
- «Дубровка»,
- «Кожуховская»,
- «Печатники»,
- «Волжская»,
- «Люблино».
Власти также предложили москвичам пользоваться Большой кольцевой линией метро, МЦК и МЦД D2.
Поезда на станции метро «Печатники» столкнулись утром 11 октября. В поезд, который стоял на станции с пассажирами, врезался пустой состав, который выезжал из депо. В результате пострадал машинист второго поезда — его зажало в кабине.
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