Собянин: при столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек

При столкновении поездов в московском метро пострадали пять человек

Помимо машиниста при аварии на «Печатниках» пострадали еще четыре человека, состояние всех удовлетворительное. Движения на участке между «Дубровкой» и «Люблино» на салатовой ветке нет

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Число пострадавших при столкновении поездов на станции «Печатники» московского метро выросло до пяти, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», — написал он.

Машинист поезда получил травму средней тяжести, угрозы для его жизни нет. У остальных пострадавших небольшие повреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное, заявил Собянин.

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Столкновение поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро произошло в 10:30 мск. Следующий из депо без пассажиров состав въехал в стоящий на станции поезд.

Из-за аварии нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка», закрыты станции «Печатники», «Волжская», «Кожуховская». На маршрут между ними направили компенсационные автобусы. Власти напомнили, что для проезда можно использовать БКЛ, D2 или Замоскворецкую линию метро. Собянин пообещал, что движение поездов запустят в ближайшие несколько часов.