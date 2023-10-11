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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Брянску сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Брянску
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Это третий беспилотник, сбитый над Брянской областью за утро. Ранее силы ПВО уничтожили два дрона самолетного типа над Суражским районом. Тогда также никто не пострадал, разрушений нет.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В прошлый раз Богомаз сообщил об атаке беспилотника на Брянскую область 5 октября. Тогда дрон сбили над Стародубским муниципальным округом.

В тот же день поселок Суземка попал под обстрел. Никто не пострадал, но было нарушено энергоснабжение.

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Александр Богомаз Брянская область ПВО беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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