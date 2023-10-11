На подлете к Брянску сбили беспилотник самолетного типа

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Это третий беспилотник, сбитый над Брянской областью за утро. Ранее силы ПВО уничтожили два дрона самолетного типа над Суражским районом. Тогда также никто не пострадал, разрушений нет.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В прошлый раз Богомаз сообщил об атаке беспилотника на Брянскую область 5 октября. Тогда дрон сбили над Стародубским муниципальным округом.

В тот же день поселок Суземка попал под обстрел. Никто не пострадал, но было нарушено энергоснабжение.