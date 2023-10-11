Колонию в Брянске атаковал украинский дрон

На территории колонии в Брянске вечером 10 октября упал украинский дрон со взрывчаткой, сообщают СМИ. Брянские власти заявили, что такой информации не поступало. Минобороны сообщало об уничтожении дрона над областью

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Беспилотник ВСУ ударного типа упал на территории исправительной колонии № 2 в Брянске, где, предположительно, содержатся украинские пленные, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

По его словам, сообщение о падении дрона поступило накануне в 17:25 мск. Собеседник агентства добавил, что информация о разрушениях и пострадавших в результате атаки беспилотника уточняется.

Ранее о попытке атаки украинского дрона на ИК-2 в Брянске писали телеграм-каналы Mash и SHOT. По данным SHOT, детонации не произошло, с места падения изъяли взрывчатку С-4 массой около 500 граммов с поражающими элементами в виде шарикоподшипников. Mash писал, что дрон ударился о крышу ИК-2 и развалился, разбросав взрывчатку.

Телеграм-канал добавил, что это уже второе падение беспилотника на территории брянской колонии — 8 октября украинский дрон приземлился на плац и не разорвался, его забрали саперы.

Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Брянской областью в 17:10 мск 10 октября. Также дрон в регионе сбили утром 11 октября.

В пресс-службе администрации Брянска сообщили РБК, что не владеют такой информацией. В пресс-службе правительства Брянской области также ответили, что таких данных нет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСИН Брянской области.

После начала военной операции на Украине власти российских приграничных регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с использованием дронов.

Утром 11 октября в Брянской области сбили три беспилотника: два дрона самолетного типа — над Суражским районом, еще один уничтожили на подлете к Брянску, сообщал губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений не было.