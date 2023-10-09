Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона
Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Бен-Гуриона
Одна ракета упала у аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, данных о пострадавших или о разрушениях нет, сообщило Times of Israel.
Здание аэропорта повреждений не получило, сказал позднее его представитель.
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