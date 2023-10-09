Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Тель-Авиве

Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона

Аэропорт имени Бен-Гуриона (Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters)

Одна ракета упала у аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, данных о пострадавших или о разрушениях нет, сообщило Times of Israel.

Здание аэропорта повреждений не получило, сказал позднее его представитель.

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