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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона

Ракета упала рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Аэропорт имени&nbsp;Бен-Гуриона
Аэропорт имени Бен-Гуриона (Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters)

Одна ракета упала у аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, данных о пострадавших или о разрушениях нет, сообщило Times of Israel.

Здание аэропорта повреждений не получило, сказал позднее его представитель.

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