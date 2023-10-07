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Палестино-израильский конфликт ,  
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Red Wings перенесет время вылета рейса из Сочи в Тель-Авив и обратно

Red Wings перенесет время вылета рейса из Сочи в израильский Тель-Авив и обратно
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Авиакомпания Red Wings 8 октября перенесет время вылета рейса из Сочи в Тель-Авив и обратно из-за ситуации в Израиле. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Авиакомпания «Ред Вингс» сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив», — сообщил перевозчик. «По соображениям безопасности» рейс WZ4311 из Сочи в Тель-Авив, запланированным на 05:30 мск 8 октября, перенесли на более позднее время — «не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени».

Обратный рейс из Тель-Авива в Сочи WZ4312, запланированный на 10:10 по местному времен 8 октября, также перенесли. В компании пообещали дополнительно сообщить точное время вылетов рейсов.

Ранее авиакомпании Air France сообщила, что приостанавливает полеты в Тель-Авив «до дальнейшего уведомления» в связи с ситуацией в Израиле, сообщает Le Point со ссылкой на заявление авиаперевозчика. Компания принимает меры, чтобы ее клиенты могли бесплатно перенести или отменить перелет.

О решении приостановить полеты до 9 октября включительно также объявила немецкая Lufthansa. «Принимая во внимание текущую ситуацию в Израиле, Lufthansa отменяет все рейсы в и из Тель-Авива до понедельника включительно», — сказано в заявлении компании.

Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила, что приостановила полеты между Будапештом, Дебреценом и Тель-Авивом «после переговоров с местными и международными органами», передает Népszava. Утренний рейс из Будапешта благополучно приземлился в израильском аэропорту, но обратно вернулся без пассажиров. Летевший из Дебрецена в Тель-Авив рейс сел в аэропорту Ларнаки, его пассажиров вернут в Дебрецен.

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Ранее полеты в Тель-Авив также приостановили авиакомпании Emirates, Ryanair, Aegan Airlines и AZAL.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа. В приграничные районы на юге страны проникли отряды ХАМАСа, которые начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «в состоянии войны».

Теги
Air France Lufthansa приостановка полетов Тель-Авив Израиль
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