Президент Украины прибыл с необъявленным визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в заседании в формате «Рамштайн». Визит не был анонсирован заранее, в Киеве о его подготовке не сообщали.



«Визит в штаб-квартиру НАТО будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой. Проведу встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины отметил, что впервые примет участие в заседании формата «Рамштайн» очно. Он уточнил, что выступит с важным обращением ко всем министрам обороны стран НАТО.

Формат «Рамштайн» — это регулярные встречи представителей стран, которые оказывают военную помощь Украине. Название восходит к первой встрече, которая прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии.

На первом «Рамштайне» участники договорились о поставках Киеву 50 немецких зенитных самоходных установок Gepard, а страны Восточной Европы согласились прислать на Украину военную технику советского образца из своих запасов.

На последней встрече 19 сентября глава Пентагона анонсировал поставку танков M1 Abrams Украине. США уже поставили Киеву партию Abrams M1A, в общей сложности тот должен получить 31 такую машину.