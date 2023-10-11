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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Львова лишил Фридмана городского почетного знака

Мэр Львова лишил Михаила Фридмана городского почетного знака святого Юрия
Сюжет
Военная операция на Украине

Мэр Львова Андрей Садовый лишил российского бизнесмена, бывшего бенефициара «Альфа-банка Украина» Михаила Фридмана почетного знака святого Юрия, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Садовый подписал документ в начале октября. Награду Фридман получил в июне 2011 года.

Почетный знак святого Юрия – городская награда Львова, которую присваивают за выдающиеся заслуги перед городом. Награда представляет собой крест, в который вписан круг с изображением Святого Юрия – покровителя Львова

Решение лишить бизнесмена награды связано с российской спецоперацией на Украине, сказано в документе. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет предпринимателя в финансировании боевых действий. Как утверждает спецслужба, с начала конфликта бизнесмен «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы, в том числе в Тульский патронный завод и в Уральский оптико-механический завод.

Также СБУ утверждает, что Фридман имеет отношение к распространению сухих пайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которую поставляли российским военным на передовую. Спецслужба считает, что бизнесмен организовал для них сбор материальной помощи, и что связанные с ним компании, занимаются страхованием военной техники, жизни и здоровья российских военных. На Украине миллиардеру грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Львов — родной город Фридмана. Вскоре после начала боевых действий на Украине бизнесмен назвал их трагедией как для украинского, так и для российского народов. В 2022 году он попал под санкции ЕС, Великобритании и Канады. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, он покинул пост в руководстве «Альфа-банка» и LetterOne. В августе 2023 года санкции против Фридмана ввели США.

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Forbes оценивает состояние Фридмана в $12,6 млрд. Он занимает девятое место в рейтинге богатейших российских миллиардеров по версии издания. В начале октября покинул Великобританию из-за «невозможности жить в условиях санкций» и приехал в Израиль, а после начала войны с ХАМАС прилетел в Москву, писал РБК.

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Теги
Львов Михаил Фридман Украина награда
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