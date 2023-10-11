Мэр Львова лишил Фридмана городского почетного знака

Мэр Львова Андрей Садовый лишил российского бизнесмена, бывшего бенефициара «Альфа-банка Украина» Михаила Фридмана почетного знака святого Юрия, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Садовый подписал документ в начале октября. Награду Фридман получил в июне 2011 года.

Почетный знак святого Юрия – городская награда Львова, которую присваивают за выдающиеся заслуги перед городом. Награда представляет собой крест, в который вписан круг с изображением Святого Юрия – покровителя Львова

Решение лишить бизнесмена награды связано с российской спецоперацией на Украине, сказано в документе. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет предпринимателя в финансировании боевых действий. Как утверждает спецслужба, с начала конфликта бизнесмен «влил» около 2 млрд руб. в российские оборонные заводы, в том числе в Тульский патронный завод и в Уральский оптико-механический завод.

Также СБУ утверждает, что Фридман имеет отношение к распространению сухих пайков, одежды и другой продукции под маркой «Армия России», которую поставляли российским военным на передовую. Спецслужба считает, что бизнесмен организовал для них сбор материальной помощи, и что связанные с ним компании, занимаются страхованием военной техники, жизни и здоровья российских военных. На Украине миллиардеру грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Львов — родной город Фридмана. Вскоре после начала боевых действий на Украине бизнесмен назвал их трагедией как для украинского, так и для российского народов. В 2022 году он попал под санкции ЕС, Великобритании и Канады. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, он покинул пост в руководстве «Альфа-банка» и LetterOne. В августе 2023 года санкции против Фридмана ввели США.

Forbes оценивает состояние Фридмана в $12,6 млрд. Он занимает девятое место в рейтинге богатейших российских миллиардеров по версии издания. В начале октября покинул Великобританию из-за «невозможности жить в условиях санкций» и приехал в Израиль, а после начала войны с ХАМАС прилетел в Москву, писал РБК.