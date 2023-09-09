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X Илона Маска будет судиться с Калифорнией

Cоцсеть X Илона Маска подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации
Закон требует от соцсетей публиковать свои правила по борьбе с дезинформацией, преследованием, разжиганием ненависти и экстремизмом. В соцсети назвали норму противоречащей свободе слова и первой поправке к Конституции США
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Социальная сеть X (бывший Twitter) бизнесмена Илона Маска (Forbes оценивает его состояние в $251,3 млрд) подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, устанавливающего новые требования к прозрачности соцсетей и требующего от них публиковать свою политику по борьбе с дезинформацией, преследованием, разжиганием ненависти и экстремизмом, передает Bloomberg.

X в своем иске утверждает, что закон нарушает право на свободу слова, предусмотренную первой поправкой Конституции США (принята в 1789 году, гарантирует также свободу вероисповедания, прессы и собраний).

В жалобе отмечается, что «истинная цель» закона — оказать давление на компании-владельцы соцсетей, чтобы они удалили контент, который местные власти считают нежелательным. Поступая таким образом, Калифорния вынуждает эти компании придерживаться точки зрения штата по политическим вопросам, говорится в иске.

Макс купил Twitter (штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, Калифорния) осенью прошлого года за $44 млрд, возглавил его (позже он ушел с поста, сейчас гендиректором является Линда Яккарино) и сразу начал внедрять нововведения.

Бизнесмен называл себя «абсолютистом свободы слова». Он объяснил покупку соцсети желанием сделать из нее площадку для выражения разных мнений, объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам (это коснулось в том числе страницы экс-президента Дональда Трампа) и обещал создать специальный совет по модерации контента, куда войдут люди «со значительно разнящимися точками зрения».

После сделки Bloomberg со ссылкой на сервис Dataminr писал, что в Twitter резко выросло количество твитов с оскорбительным и расистским контентом, а инструменты модерации среди сотрудников оказались ограничены.

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При этом в декабре в соцсети заблокировали страницы целого ряда журналистов ведущих американских СМИ — The Washington Post, The New York Times и CNN, а также аккаунты репортеров The Independent, The Intercept и Mashable. Маск связал это с тем, что они «передали его точное местоположение». Решение раскритиковали в ЕС. Позднее аккаунты журналистов были разблокированы.

В июле Маск объявил о переименовании Twitter, с тех пор соцсеть носит название X. Гендиректор Линда Якорино поясняла, что приложение станет площадкой для «неограниченной интерактивности». X в том числе будет сосредоточен на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах и банковских операциях, отмечала она.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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