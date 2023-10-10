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Политика ,  
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Патрушев и Алиев встретились в Баку

Совбез: Патрушев и Алиев встретились в Баку
Николай&nbsp;Патрушев и&nbsp;Ильхам Алиев
Николай Патрушев и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приехал в Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Совбеза.

«Обсужден широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах. Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Алиев отметил, что с момента подписания 22 февраля 2022 года Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией двусторонние отношения «продемонстрировали характер настоящего союзничества», передает госагентство Azertag.

На встрече стороны также обменялись мнениями «по глобальным и региональным проблемам», говорится в сообщении госагентства.

В конце сентября Патрушев приезжал в Каир, где встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Патрушев и ас-Сиси обсудили международные проблемы, российско-египетское сотрудничество в сфере безопасности и экономики, а также сотрудничество в рамках БРИКС.

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Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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