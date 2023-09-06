Зеленский уволил главу подконтрольной Украине части ДНР

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) Павел Кириленко отправлен в отставку. Соответствующий приказ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

В указе от 5 сентября сказано, что Кириленко отправлен в отставку в связи с поданным им заявлением.

Указ о том, кто возглавит подконтрольную Украине часть ДНР, пока не обнародован.

Ранее Верховная Рада поддержала предложение Зеленского об отставке главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Ведомство возглавит бывший глава Фонда государственного имущества страны Рустем Умеров.