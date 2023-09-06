branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
В портовых городах Украины на Дунае прогремели взрывы Политика, 02:30
Зеленский уволил главу подконтрольной Украине части ДНР Политика, 02:25
Данилов заявил, что третья мировая уже началась Политика, 02:04
Небензя выступил против новых «западных единодушных членов» Совбеза ООН Политика, 01:49
Ученого РАН арестовали за взятку в 1,5 млн руб. Общество, 01:33
Блинкен посетит Киев 6 сентября Политика, 01:04
Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище Политика, 00:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью Политика, 00:19
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине Политика, 00:12
«Не дали шанс». Кокорин вернулся из Италии на Кипр Спорт, 00:00
Второй российский регион отказался от полетов на западных самолетах Бизнес, 00:00
Пригород Стамбула затопило из-за сильного ливня Общество, 05 сен, 23:50
Байден поедет на G20, несмотря на COVID-19 у супруги Политика, 05 сен, 23:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский уволил главу подконтрольной Украине части ДНР

Владимир Зеленский отправил в отставку главу подконтрольной Украине части ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) Павел Кириленко отправлен в отставку. Соответствующий приказ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

В указе от 5 сентября сказано, что Кириленко отправлен в отставку в связи с поданным им заявлением.

Указ о том, кто возглавит подконтрольную Украине часть ДНР, пока не обнародован.

Ранее Верховная Рада поддержала предложение Зеленского об отставке главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Ведомство возглавит бывший глава Фонда государственного имущества страны Рустем Умеров. 

Теги
Персоны
Украина ДНР Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине
Политика
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост главы Минобороны
Политика
Букмекерская контора подала иск против Зеленского
Бизнес