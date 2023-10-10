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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Более 187 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа из-за войны

ООН: более 187 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

187 518 человек покинули свои дома в секторе Газа после начала войны ХАМАС и Израиля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Массовое перемещение населения за последние 24 часа в секторе Газа возросло, достигнув более 187 518 человек, и ожидается, что это число продолжит расти», — отметили в управлении. Более 137 тыс. человек скрылись от обстрелов в специальных учреждениях Ближневосточного агентства ООН, в частности, в школах.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по меньшей мере 687 палестинцев были убиты, еще 3800 получили ранения. 17 палестинцев, в том числе четверо детей, были убиты и 295 ранены израильскими войсками на Западном берегу.

9 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных воздушных ударах по позициям исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. В частности, ЦАХАЛ поразила оперативный командный центр военизированной группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) и по командному центру ХАМАС.

В ночь на 10 октября в секторе Газа погибли два журналиста в результате удара израильских сил по жилому дому, сообщила Al-Jazeera. Управление СМИ правительства Газы подтвердило их смерть и отметило, что журналисты освещали эвакуацию на западе региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — «только начало». Он отметил, что израильские военные уничтожили сотни террористов и не остановятся на достигнутом.

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Теги
сектор Газа ООН Израиль ХАМАС
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