Боевики «Бригады Аль-Кудс» заявили о захвате вышки на Западном берегу

Палестино-сирийская группировка «Бригада Аль-Кудс» захватила израильскую военную вышку в ходе столкновения на Западном берегу, сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

По словам боевиков, в ходе операции по проникновению в израильское поселение Эйнав военную вышку штурмом взяли под контроль. В ходе вылазки члены группировки убили одного израильтянина, еще один получил ранения.

«Бригада Аль-Кудс» является вооруженным крылом движения «Палестинский исламский джихад» (запрещено в России). Эйнав расположен в Самарии на севере Западного берега.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». Он отметил, что израильские военные «уничтожили сотни террористов» и не собираются останавливаться. Нетаньяху пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы террористической группировки.

Представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук выразил готовность к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, поскольку группировка «достигла всех своих целей». В то же время руководство движения пригрозило казнить заложников в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля.

Группировка удерживает в секторе Газа более 30 израильских заложников, сообщил вечером 8 октября лидер группировки Зияд ан-Нахала. По его словам, это военные и мирные жители. Он отметил, что похищенных вернут только в обмен на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

ХАМАС подтвердил сведения о захвате 100 заложников. Среди них, по утверждению группировки, есть высокопоставленные военные.