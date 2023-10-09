В Госдуме обсудят отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

Комитет Госдумы, МИД и другие заинтересованные ведомства России проработают вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в течение десяти дней. Отзыв ратификации не исключил Путин 5 октября

Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет Госдумы по международным делам в течение десяти дней проработает вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы в телеграм-канале.

Это решение было принято в соответствии с предложением председателя Госдумы Вячеслава Володина. Комитет проработает вопрос об отзыве ратификации совместно с МИД России и другими заинтересованными ведомствами.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой и вводит запрет на подземные взрывы. Участники соглашения обязуются не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Документ открыли к подписанию в 1996 году. Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Без ратификации договор не может вступить в силу.

Президент России Владимир Путин 5 октября в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

На следующий день после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что это будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом США, которые пока не ратифицировали договор.

Как уточнили в Кремле, слова Путина, что Москва может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, не означают планов проведения таких испытаний: речь идет лишь о том, чтобы привести ситуацию к единому знаменателю.

Госдепартамент США заявил, что план Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ служит способом усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.