Путин обсудил с главой Минкультуры кино, цирки и музеи в новых регионах

Владимир Путин и Ольга Любимова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой по вопросам работы министерства в четырех присоединенных регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Любимовой, число кинозалов в регионах увеличилось с четырех до 51, в них показывают новые ленты и оцифрованную советскую классику. Там также работают свыше 1 тыс. библиотек и домов культуры, 160 детских школ искусств и 77 музеев.

В Мариуполе и Луганске прошли 140 цирковых выступлений и собрали 70 тыс. зрителей, добавила министр.

Одним из направлений работы министр назвала открытие детских центров при музеях. Сейчас работают 13 центров, к началу 2024 года они появятся во все музеях, уточнила Любимова. Кроме того, к концу следующего года отремонтируют 72 детских театра.

Министр подчеркнула, что проекты развиваются при поддержке регионов России. Так, 5 сентября музей-заповедник «Петергоф» открыл Краеведческий музей в ЛНР. Федеральные театры передали четырем регионам 1,5 тыс. декораций и реквизита, а православные оркестры — 120 музыкальных инструментов и 200 новых костюмов.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область были присоединены к России осенью 2022 года. Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина.

В минувшем апреле правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития этих регионов. Путин поручил к 2030 году «вывести их на общероссийский уровень по всем показателям».

В сентябре глава государства сообщил, что в ближайшие два с половиной года власти планируют выделить почти 2 трлн руб., чтобы новые регионы смогли достичь среднего российского уровня.