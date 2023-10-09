В Израиле погиб сын бывшего министра науки страны

В боях с ХАМАС погиб сын бывшего министра науки Израиля

Ярон Шай (Фото: Izhars7 / Twitter)

Сын бывшего министра науки Израиля Изхара Шая погиб в бою, ему был 21 год, сообщил экс-министр в соцсети Х (ранее Twitter).

«Наш Нони, наш герой. Ты пал в бою за защиту страны», — написал Шай.

По последним данным, от атак и обстрелов ХАМАС погибли около 800 израильтян, еще 2,5 тыс. получили ранения, среди них 23 находятся в критическом, в еще 353 в тяжелом состоянии.

В секторе Газа, по последним данным местного Минздрава, погибли 560 человек, еще 2,9 тыс. палестинцев были ранены.

Крупнейший за последние 50 лет вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами начался 7 октября, на следующий день Израиль официально объявил о состоянии войны.

Ранее израильская армия сообщила, что погиб командир элитного подразделения вооруженных сил «Призрак» Рой Леви и командир пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг.