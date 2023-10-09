Порты Приморска и Новороссийска возобновили отгрузку дизельного топлива
В портах Приморска и Новороссийска в субботу возобновилась отгрузка дизельного топлива, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.
«На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов в Приморске и Новороссийске», — сказал он.
Правительство России 6 октября частично отменило запрет на экспорт дизеля, его разрешили тем, кто поставляет внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.
Полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России действовал с 21 сентября.
В ответ на резкий рост оптовых цен на нефтепродукты, который спровоцировал повышение и розничных цен, правительство утвердило комплекс мер по стабилизации топливного рынка.
Коэффициент компенсаций нефтяникам предложили повысить с 0,5 до 1,0. Кроме того, требования к нефтекомпаниям по продаже бензина 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах скорректировали: долю первого увеличили на 2%, до 15%, второго — на 3%, до 12,5%.
Топливный демпфер действует с 2019 года, власти платят компаниям, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской.
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