Детали спора неизвестны. Ранее компании судились из-за инцидента с загрязнением нефти хлорорганикой в «Дружбе» в 2019 году, однако недавно, под данным «Коммерсанта», спор был урегулирован

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 4,78 млрд руб., следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. Других подробностей иска не приводится.

РБК отправил запрос в «Транснефть» и «Роснефть».

В мае прошлого года «Роснефть» подала иск к «Транснефти» в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» в 2019 году. Тогда Белоруссия обнаружила превышение содержания хлорорганики в поступающей по «Дружбе» нефти, из-за чего приостанавливались поставки европейским покупателям — Польше, Германии, Чехии и др. «Транснефть», в частности, заявляла, что сырье поступало от «Роснефти».

«Транснефть» в том же году договорилась с пострадавшими сторонами о выплате компенсаций — предел был установлен на уровне $15 за каждый баррель. Однако в случае с «Роснефтью» разбирательство дошло до суда, компания требовала взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 млрд руб., $120,8 млн, €47,6 тыс., £5,5 тыс., 74 млн польских злотых. Иск был отклонен, «Роснефть» подавала апелляцию.

В августе 2022-го «Транснефть» подала ответный иск с требованием взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб. из-за «неисполнения ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти «в части оплаты оказанных компанией услуг».

1 сентября этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что компании достигли договоренностей об урегулировании спора. Они условились, что «Роснефть» до конца мая 2025 года получит от «Транснефти» возмещение убытков иностранных клиентов, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти. Допускается повышение лимита, если иностранные покупатели «Роснефти» обоснованно потребуют возмещения более $15 за баррель.

При этом, по данным издания, «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти», а она — от иска на 2 млрд руб., после того как «Роснефть» выплатит около 400 млн руб.