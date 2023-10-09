Кремль назвал точным предсказание Жириновским войны на Ближнем Востоке

Владимир Жириновский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заявления, которые делал при жизни бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова нынешнего председателя партии Леонида Слуцкого, который 7 октября написал в телеграм-канале, что прогноз Жириновского относительно конфликта на Ближнем Востоке сбывается: тот в 2019 году предсказал, что к 2024 году в регионе вспыхнет конфликт.

«Вы знаете, что Владимир Вольфович делал очень много заявлений, которые, безусловно, содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем. Это, наверное, лишнее подтверждение тому», — сказал Песков.

Москва с большой тревогой следит за ситуацией на Ближнем Востоке, добавил Песков. «Эта ситуация потенциально опасна разрастанием и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — сказал он.

Жириновский в 2019 году заявил, что «к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина».

«Что касается забудут или не забудут про Украину, еще раз повторяю: наша специальная военная операция продолжается, цели будут достигнуты», — сказал Песков, комментируя вторую часть фразы.

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Боевики движения прорвались в южную часть Израиля, захватив десятки заложников и пленных. Группировка выпустила тысячи ракет по Израилю. Армия обороны страны в ответ начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Израиль называет происходящее войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы».

С израильской стороны, по последним данным, в ходе боев погибли более 700 человек, свыше 2,2 тыс. получили ранения. Минздрав Палестины отчитывался о почти 500 погибших и 2,7 тыс. раненых в регионе.

МИД России назвал обострение палестино-израильского конфликта неожиданным. Российская сторона не допустила бы эскалации, если бы ожидала ее, заявил замглавы ведомства Михаил Галузин. Власти рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль.