Кремль заявил об отсутствии информации о жертвах среди россиян в Израиле

Песков: посольство пока не получило информацию о жертвах среди россиян в Израиле

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Посольство России в Израиле предпринимает «весьма энергичные усилия» по поиску информации о жертвах и пострадавших среди россиян, но пока этих данных нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь есть и другой не менее важный аспект: наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте. Потому что, вы знаете, что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА (Палестинская национальная администрация. — РБК). Поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами и в опасности ли их жизни», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что россияне сознательно не обращаются за помощью к российским властям, он отметил, что если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, то он и не обращается за ней.

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило РБК, что по состоянию на 9:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах России, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует.

Накануне депутат Евгений Попов заявил, что российская актриса Елизавета Прудникова, приехавшая в Израиль на музыкальный фестиваль, могла попасть в заложники к боевикам ХАМАС. Однако позднее в актерском агентстве «Апрель» опровергли эту информацию и уточнили, что девушка находится в Москве, с ней все в порядке.

Боевики палестинской группировки ХАМАС уже третий день ведут боевые действия с израильскими военными. Боевики движения наносят массированные удары по территории Израиля, обстреливают приграничные города, берут в заложники военных и местных жителей. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, с палестинской — 493 погибших и 2,7 тыс. пострадавших. Среди жертв также есть украинцы, белорусы, американцы, тайцы и граждане других государств.