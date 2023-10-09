 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии информации о жертвах среди россиян в Израиле

Песков: посольство пока не получило информацию о жертвах среди россиян в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Посольство России в Израиле предпринимает «весьма энергичные усилия» по поиску информации о жертвах и пострадавших среди россиян, но пока этих данных нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь есть и другой не менее важный аспект: наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте. Потому что, вы знаете, что несколько тысяч наших сограждан проживает на территории ПНА (Палестинская национальная администрация. — РБК). Поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами и в опасности ли их жизни», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что россияне сознательно не обращаются за помощью к российским властям, он отметил, что если у кого-то нет необходимости в оказании помощи, то он и не обращается за ней.

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило РБК, что по состоянию на 9:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах России, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует.

Накануне депутат Евгений Попов заявил, что российская актриса Елизавета Прудникова, приехавшая в Израиль на музыкальный фестиваль, могла попасть в заложники к боевикам ХАМАС. Однако позднее в актерском агентстве «Апрель» опровергли эту информацию и уточнили, что девушка находится в Москве, с ней все в порядке.

Боевики палестинской группировки ХАМАС уже третий день ведут боевые действия с израильскими военными. Боевики движения наносят массированные удары по территории Израиля, обстреливают приграничные города, берут в заложники военных и местных жителей. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Осознанное питание: как есть все и не толстеть
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты

По последним данным, с израильской стороны погибли свыше 700 человек, с палестинской — 493 погибших и 2,7 тыс. пострадавших. Среди жертв также есть украинцы, белорусы, американцы, тайцы и граждане других государств.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль Палестина ХАМАС Дмитрий Песков россияне
Материалы по теме
Кремль назвал эскалацию на Ближнем Востоке большой опасностью
Политика
Израильские военные словами «он мертвец» пообещали убить лидера ХАМАС
Политика
Число погибших от ударов Израиля палестинцев приблизилось к 500 человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Израиль нанес удар по командным центрам «Исламского джихада» и ХАМАС Политика, 13:31
Рублев за час разгромил француза на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 13:27
Цена криптовалюты Ethereum упала ниже $1600 Крипто, 13:27
Власти назвали противоречащей практике ВС идею не судить за старые посты Политика, 13:25
Военные Израиля объявили о масштабных ударах по сектору Газа Политика, 13:25
Соцсеть Маска пометила его твит о войне в Израиле как нарушающий правила Технологии и медиа, 13:25
Ажиотажный спрос и стагнация цен: что произошло на вторичке за квартал Недвижимость, 13:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как измерить вовлеченность сотрудников — шесть метрик Pro, 13:18
В «Формуле-1» установили рекорд по самому быстрому пит-стопу. Видео Спорт, 13:12
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 13:10
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:10
ПСБ увеличил количество пользователей системы PSB Corporate на 26% Пресс-релиз, 13:07
Глава Binance усомнился в росте курса биткоина сразу после халвинга Крипто, 13:06
В Москве допустили встречу глав МИД Азербайджана и Армении на саммите СНГ Политика, 13:04