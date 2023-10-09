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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Миссия ООН во второй раз прибыла в Нагорный Карабах

Миссия ООН во второй раз прибыла в Нагорный Карабах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters

Миссия Организации объединенных наций (ООН) прибыла в Нагорный Карабах во второй раз, передает азербайджанское агентство APA.

Утром автомобили миссии проехали из города Агдам на территории Азербайджана в Степанакерт, пишет издание. Миссия прибыла в Карабах, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе и определить, какая помощь нужна местным жителям.

В состав миссии входят представители разных агентств ООН, уточняет APA.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении и расформировании войск республики, а также реинтеграции Карабаха как части Азербайджана. После заключения этих договоренностей из региона в Армению выехали более 100 тыс. этнических армян — почти все население республики. 28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Спустя десять дней после начала боевых действий Баку пригласил миссию ООН посетить Нагорный Карабах. Миссия прибыла в регион 1 октября. Как уточнял представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, она должна была оценить ситуацию и уделить основное внимание гуманитарным вопросам.

МИД Армении после приезда миссии заявил, что она «опоздала» в Нагорный Карабах. Доклад по итогам визита Ереван назвал крайне предвзятым и не отражающим ситуацию на местах. «Визит делегации состоялся только тогда, когда в результате этнической чистки Нагорный Карабах был полностью лишен коренного армянского населения. В качестве объективной оценки делегация ООН могла лишь констатировать факт депопуляции Нагорного Карабаха», — заявили в армянском МИДе. Приезд делегации потребовался Баку для «легитимации широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах и его последствий», считают в ведомстве.

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Теги
Армения ООН Нагорный Карабах Азербайджан
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